Slopen voor een binnendoortje is een beproefd recept in Oss

Stille getuigeOSS - Van de Eikenboomgaard naar de Oostwal is nog best een fikse wandeling. Daarom bedacht wethouder Joop van Orsouw een doorsteekje. Je koopt en sloopt een huis en hoppa, de binnendoorweg is een feit.

Bomen erbij voor een groener centrum en een paar parkeerplaatsen omdat de auto ook wat wil. Ook leuk voor de kermis, blijkt inmiddels. Voor zesenhalve ton is het voor elkaar.

Historische oplossing

Jammer alleen dat de Osse gemeenteraad er niet in mee wil gaan. En dat terwijl de wethouder met zijn voorliefde voor historiserend bouwen toch met een historische oplossing kwam. In het centrum van Oss kon je eeuwenlang bij wijze van spreken je kont niet keren. Ingesloten door de stadsgracht en tegengehouden door de stadspoorten was het vooral rondjes lopen. Even van A naar B moest ook meestal met een omweg.

‘Even gauw’ naar de kerk ging vanaf een gegeven moment in 1648 daarom tussendoor via het Gengske, een olifantenpaadje naar de katholieke schuurkerk die stond op de plaats van het toekomstige iconische flatgebouw aan de Wal.

Meer bewegingsvrijheid in het centrum

De lastige en smerige stadsgracht werd in 1890 grotendeels gedempt waardoor er meer bewegingsvrijheid kwam in het centrum. De Bossche Poort, een sta-in-de-weg op de hoek van Walplein en Kruisstraat, was in de achttiende eeuw al goeddeels gesloopt. Het laatste restant verdween in 1837.

Die andere stadspoort, de Graafse Poort, was een nog grotere sta-in-de-weg. Maar dat was de ‘schuld’ van stadssecretaris Tieleman Dirk van Breugel, die in 1771 de poort kocht en tegen die nog weinig effectieve stadsentree een ‘hoog huis' bouwde. Of liever gezegd hij bouwde de doorgang dicht. In plaats van een binnendoortje ontstond er nu een buitenommetje: je moest voortaan via de Klaphekkenstraat, om de poort heen, de stad in en uit. Wat een vreugde zal het geweest zijn toen in 1925 het Hooghuis tegen de vlakte ging. Weliswaar was er weer een monumentaal gebouw minder, maar voortaan kon je wel via de kortste weg van de Heuvel naar ‘buiten’, richting Berghem.

Handige doorsteekjes

Geleidelijk kreeg het centrum meer handige doorsteekjes. Zo was het ook nogal omslachtig om van de Heuvel naar het huidige Terwaenen te komen. Dus kocht en sloopte de gemeente de historische herberg De Meijerijsche Kar waardoor je rechtstreeks van Heuvel naar Eikenboomgaard kon (1965). De omweg van Heuvel naar Walstraat was toen al aangepakt met de aanleg van de Burgwal (1964) en vanaf 1971 kon je te voet ook even doorsteken via de Schakel.

Ook het stadspark leverde grond in

Slopen voor een doorgang gebeurde ook in de Molenstraat, waar schuin tegenover het museum een gat in de huizenwand geslagen werd voor de Oostwal. Daartegenover leverde het stadspark, zeg maar de voormalige tuin van Arnold van den Bergh en Arnold Jurgens, grond in ten behoeve van de Raadhuislaan (1972).

Sedert de sloop van de oude brandweergarage in de Molenstraat kun je via de Haarviltstraat (1982) ook minuten uitsparen om op het Heschepad te komen.