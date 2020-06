Smeekbede voor toestaan groene dagbesteding in Herpen

Megens richtte zich donderdagavond ten einde raad tot de Osse raadsfracties in de commissie Ruimte. ,,Ik nodig u allemaal uit om te komen kijken op locatie. De ruimte die ik twee jaar geleden heb gekocht is bij uitstek geschikt om met deze specifieke doelgroep aan de slag te gaan. We zitten daar niemand in de weg, op driehonderd meter van het bos. Er is een werkplaats, maar ook een prikkelarme ruimte. Het is ideaal.”