Snel nieuw personeel vinden? Deze methode uit Oss en Uden zou wel eens hét antwoord kunnen zijn

Halfvas­tenop­tocht Oss reikt wagenbou­wers Eindhoven de hand: ‘Meer dan welkom om hier mee te doen’

21 februari OSS/EINDHOVEN - Toch nog goed nieuws voor de wagenbouwers uit Eindhoven. Nu de optocht in hun eigen Lampegat is afgeblazen, zijn ze meer dan welkom om mee te doen aan de Halfvastenoptocht in Oss. Aan die ‘Champions League onder de optochten’ doen eind maart wel zeventig grote wagens uit de verre regio mee.