Snelgroeiende school voor speciaal onderwijs in Oss krijgt derde noodlokaal in jaar tijd

Hub Noord-Brabant geeft in Oss les aan leerlingen tussen de 4 en 20 jaar. De school telt volgens de eigen website 176 scholieren. Begin 2020 was het ruimtegebrek al zo groot dat dat les werd gegeven in de aula, de werk- en pauzeruimten voor docenten en delen van de verkeersruimten. De brandweer constateerde toen dat er een onveilige situatie was ontstaan en dat het oneigenlijke gebruik van de ruimten ontoelaatbaar was.

De gemeente besloot daarop om twee noodlokalen te plaatsen. Dat loste de de acute problemen op, maar bood geen oplossing voor de aanhoudende groei. Omdat Hub met twee andere scholen voor speciaal onderwijs in gesprek is over samenvoeging op één locatie, wordt voorlopig niet nagedacht over een permanente uitbreiding van de school aan de Ruwaardstraat in Oss. Daarom wordt er nu een derde noodlokaal toegevoegd. In principe geldt de tijdelijke uitbreiding voor een periode van drie jaar.