Snelste tijdrijdster Elise Uijen zit in een lekkere ‘flow’

Sport in de regioUDEN - Toen wielrenster Elise Uijen vorige week woensdag over de finish kwam hoorde ze de speaker al roepen dat ze een heel snelle tijd had neergezet. Nadat ze van haar fiets was gestapt en een blik op de klok had geworpen, kreeg ze de bevestiging van wat ze al dacht. Ze had het parcours van 15,2 kilometer in Emmen het rapst afgelegd.

Daarmee kroonde de 16-jarige wielrenster uit Herpen zich tot Nederlands kampioen tijdrijden in de categorie nieuwelingen-meisjes. Ze bleef de nummer twee Mirre Knaven 25 seconden voor. Het was de eerste nationale titel voor de Herpense, nadat ze vorig jaar in dezelfde categorie al derde was geworden. ,,Ik was superblij”, zegt ze.

Voor Uijen, die lid is van Wielervereniging Schijndel, voelde de overwinning ook als een kroon op haar toch al goede seizoen. Ze was het hele jaar in vorm en zette een aantal mooie prestaties neer. Zo won ze de Omloop van Strijen, haar eerste wedstrijd van het seizoen, en was ook de beste tijdens meerdaagse koersen in Duitsland en België. ,,Door Strijen meteen te winnen, kwam ik in een flow terecht.”

‘Hoe beter, hoe leuker’

Het werkt naar eigen zeggen stimulerend. Hoe beter de prestaties, hoe leuker het is om te fietsen, merkte ze de afgelopen maanden. Ze zat dit seizoen dan ook met een heerlijk gevoel op haar fiets. ,,Als iets lukt wat je voor ogen hebt, dan is dat heel fijn. Tegelijk daag je jezelf uit om het nog beter te doen.”

Quote Toen ik het parcours zag, dacht ik meteen dat het mij wel moest liggen Elise Uijen Met de goede vorm in haar benen, wist Uijen dat ze tijdens het NK tijdrijden in Emmen tot een van de kanshebbers op de nationale titel zou behoren. Zenuwachtig door de hoge verwachtingen was ze niet. In tegenstelling. Uijen is niet van de zwetende handjes. Ze maakt liever nog een grapje net voordat ze haar fiets op stapt.

Met haar ploeg had ze voor de wedstrijd het parcours al een keer verkend. Dat doet ze vaker voor een wedstrijd. Dan weet ze wat ze kan verwachten en waar de mogelijkheden liggen om het verschil te maken. ,,Toen ik het parcours zag, dacht ik meteen dat het mij wel moest liggen.”

Bijkomend voordeel was dat Uijen als laatste van start mocht. Ze wist al welke tijden haar concurrenten hadden gereden. Onderweg hield de ploegenauto haar via tussentijden op de hoogte hoe ze ervoor stond. Halverwege het parcours had ze een minieme voorsprong van één seconde.

Dat gaf veel vertrouwen. Ze had haar race zo ingedeeld dat ze in het tweede gedeelte nog vermogen over had om te versnellen. Hoe dichterbij de eindstreep kwam, hoe groter ze het verschil wilde laten worden. Voor haar gevoel lukte de versnelling aardig, maar was het voldoende voor de gouden medaille?

Teamtactieken

Ja, want toen ze gefinisht was, bleek ze maar liefst 25 seconden sneller te hebben gefietst dan de nummer twee. Zo pakte Uijen, die tien was toen ze begon met fietsen, haar mooiste prijs tot nu toe op haar favoriete onderdeel. ,,Bij tijdrijden wint degene die het hardste fietst. In tegenstelling tot een normale wielwedstrijd hoef je geen rekening te houden met teamtactieken en kun je niet worden ingesloten."