Snelweg A50 bij Ravenstein verdubbelt waarschijnlijk in rijstroken: ‘2x3 of 2x4 maakt niet zoveel uit’

,,Of er nou twee keer drie rijstroken komen, of twee keer vier, maakt eigenlijk niet zoveel uit”, zegt Hein Peters, lid van de dorpsraad, en al jaren bezig met de overlast die Ravenstein ervaart van het verkeersgeweld in de achtertuin. ,,Het is vooral belangrijk dat het góed gebeurt.” Hij doelt daarmee op de geluidshinder die het historische stadje al jaren plaagt. Peters hoopt dat als de snelweg verbreed wordt, er meer aandacht voor komt. ,,De laatste jaren is het verkeer, en dus de geluidshinder, flink toegenomen. Ik woon aan de kant van de snelweg, en als ik door de wijk loop, is de overlast aanzienlijk. We zitten nét onder de grens van wat toegestaan is, dus er wordt niks mee gedaan.”