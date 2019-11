Snuffelstraat in hartje Oss met ex-wethouder achter tap: ‘Van hobby beroep gemaakt’

Nieuwe carnavals­prins Ma­ren-Kes­sel gaat ‘total loss’

24 november De adjudant zorgt in het dagelijkse leven voor het kleurrijke werk als schilder. Erik is actief in de autobranche. ,,We gaan volkomen total loss, is dan ook ons motto”, zegt de nieuwbakken prins. Beiden houden van een feestje en lopen al enkele jaren mee in het Marense carnaval als lid van carnavalsgroep Ok Moj. Samen zullen zij er voor zorgen dat De Kleidonkers komend carnavalsjaar vol enthousiasme vertegenwoordigd worden.