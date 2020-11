Solar Concept uit Schaijk krijgt FD Gazelle

De prijs is uitgeschreven door het Financieel Dagblad en om in aanmerking te komen moet een bedrijf de afgelopen drie jaar een netto-omzetgroei hebben gerealiseerd van minstens 20 procent per jaar. Daarnaast is het belangrijk dat het bedrijf een stabiele en gezonde financiële positie heeft. Bedrijven moeten zichzelf daar voor aanmelden.

120 medewerkers

Solar Concept, installateur van zonnepanelen, groeide van één man in 2011 naar ruim 120 medewerkers anno nu. Naar de aanleg van 2500, 2600 panelen op 150 huizen per week. Plus nog fabriekshallen en grote schuren.

Dit jaar worden er 772 FD Gazellen uitgereikt, waarvan 136 in deze provincie. Eerder werd ook al bekend dat het bedrijf PDC, professionals in personeelsdiensten, in Veghel voor de vierde keer een FD Gazelle uitgereikt heeft gekregen.