Sommige vissen vonden het eendenkroos een hoax

Waarschijnlijk kwam het door de pruillippen dat ik dacht aan de vissen in de visvijver in Berghem. Hun vijver was volgegroeid met eendenkroos en ze dreigden te stikken. De eerste zilveren buikjes dreven al ondersteboven tussen het groen. Ik stelde me voor dat ze onder al dat kroos woest met elkaar aan het ruziën waren. Het was allemaal maar een hoax, vonden de karpers, dat zuurstoftekort, er lag áltijd kroos op de vijver. Dat de baarzen die voorstelden om actie te ondernemen, beschimpt werden; er gingen elk jaar wel vissen dood. Het was een complot, dat kroos, van de baarzen, de vissers of anders Bill Gates. Terwijl er vinnig venijn over en weer dreef, besloten de baarzen dat het zo niet langer kon. Naar boven zwommen ze. Dankzij deze brave baarzen zagen de hengelaars dat het slecht was gesteld onder het groene krooslapje. Dus werd het verstikkende kroos weggeschept, het water belucht en zelfs ververst en alle visjes leefden nog lang en gelukkig. Álle visjes.