Soms helpt zelfs een mooie tekening niet om een project gerealiseerd te krijgen

Onrust over verhuis­plan KBO Heesch: senioren vrezen de trap in De Pas

19:39 HEESCH - Een rollatorfile bij de lift? En wat te doen bij brand? Ouderen in Heesch morren over het plan om hun KBO-ruimte in dorpshuis De Pas te verhuizen naar de eerste etage. Toch ziet het bestuur meer voor- dan nadelen.