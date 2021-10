Soms moet je zwichten, voor Halloween bijvoorbeeld

Het moment dat ik me realiseerde dat het echt ging gebeuren was toen ik mijn telefoonnummer achterliet in de enige winkel waar nog iets aan engigheid te koop was, zodat ze me konden bellen als de spinnenwebben binnen waren: ik ging dit jaar serieus meedoen aan Halloween. Wat ooit begon als een gebruik waarvoor alleen een paar Amerikanofielen warm liepen, is inmiddels bonton bij mij in de vinex, en via de kinderen mijn huis binnen geslopen.