Son Mieux op tweede dag Muze Misse in Oss

Son Mieux treedt op dag twee van Muze Misse op, net als Jett Rebel, Nona, Lee Towers, Band of Friends, Heavy Hoempa en Back to DeVito. Een dag eerder, zaterdag 1 juli, staan DeWolff, Jeffrey Heesen, Bart van Gijn en Nika live in het Jan Cunenpark. De line up wordt volgens Muze Misse nog veel langer.