Soos Madhouse na dertig jaar begrip in de regio

Of het bekende Mad Pop in de Ravensteinse sporthal, met ooit onder andere Rowwen Hèze. Het was destijds een begrip in de regio. Bestuurslid Mischa Guelen: ,,Wij zijn er trots op dat wij een steentje kunnen bijdragen aan de leefbaarheid voor de jeugd in Ravenstein.”



Soos Madhouse viert dit weekend het dertigjarig bestaan. Na eerdere afnemende bezoekersaantallen, komen er de laatste jaren weer meer jongeren naar de soos. Guelen: ,,Waarschijnlijk komt dit ook omdat er steeds minder voor de jeugd te doen is in Ravenstein en omgeving. Soos Madhouse was voor velen de eerste keer dat men in aanraking kwam met vrijwilligerswerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote evenementen als Tobbedance en Sungrooves.”