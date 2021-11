Sophie van Lent uit Oss voelt zich een geluksvogel met rol in Musical Titanic

Gerard van Schijndel zingt al zestig jaar: ‘zingende mensen zijn blije mensen’

MAREN-KESSEL -Voor het eerst in de historie van het kerkkoor in Maren-Kessel is er een lid zestig jaar actief. Jubilaris Gerard van Schijndel (76) wordt zaterdagavond tijdens de eucharistieviering in het zonnetje gezet.

13 november