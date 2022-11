SP Bernheze deelt negen kinderlintjes uit: ‘Ik dacht dat ik voor Sinterklaas kwam’

OM: Ossenaar (40) goot benzine over twee mensen

DEN BOSCH/OSS - De 42-jarige I.I. goot op 15 augustus 2022 benzine over twee mensen in zijn woonplaats Oss en dreigde hen vervolgens in brand te steken. Dat stelde het Openbaar Ministerie in haar aanklacht bij de rechtbank in Den Bosch. Justitie verdenkt de man naast een poging brandstichting of bedreiging, óók van twee mishandelingen.

