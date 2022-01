SP bevraagt alle bewoners van gerenoveerde huizen Schadewijk over schade

NVM: woning­markt in Noordoost Brabant ‘wordt rustiger’

OSS/UDEN/VEGHEL - Hoewel ook in Noordoost-Brabant het aantal te koop staande woningen opnieuw is afgenomen en de gemiddelde huizenprijs weer is gestegen, wordt de woningmarkt in deze regio ‘enigszins rustiger'. Dat stelt Henk van Vliet, NVM-voorzitter afdeling Brabant Noordoost in een reactie op de landelijke NVM-woningmarktcijfers over het vierde kwartaal van 2021.

15:05