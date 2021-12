SP hekelt gebrek aan openheid plannen Belastingkantoor en Maasvallei Oss

Komt voor elkaar Schattig, vriende­lijk en ontzettend tam: wie wordt het nieuwe baasje van varkentjes Peppa en George?

SCHAIJK - ,,Hele lieve beestjes. Vriendelijk en ontzettend tam.” Verzorgster Femke van dierenopvang De Maashorst in Schaijk heeft louter goede woorden over voor de twee jonge varkentjes Peppa en George. Toch wordt er gezocht naar een nieuw baasje voor het olijke duo. ,,Want dan ontstaat bij ons weer de ruimte om meer dieren op te vangen.”

