SP: ‘Is Oss door oog van naald gekropen met gifschepen in haven?’

SP-raadslid Adrie Geerts wil dat de onderste steen boven komt. ,,Volgens mij zijn de medewerkers op de overslag in de Osse haven door het oog van de naald gekropen.” Geerts gaat er daarbij even vanuit dat het giftige fosfine al bij de lading zat toen die vanuit Polen per trein in de Osse haven arriveerde. ,,De gemeten waarde fosfinegas op het schip dat in Utrecht aan de ketting is gelegd, was 300 ppm. Dat is twintig keer zoveel als de waarde die twee jaar geleden in Nieuwegein werd vastgesteld en die de schipper en zijn vrouw bijna fataal werden.”