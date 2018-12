SP kritisch over torpederen tweede crematorium Oss: ‘Vindt wethouder het nu geen perfecte locatie meer?’

Uitvaartbedrijf Yarden had zijn oog vorig jaar laten vallen op het landgoed aan de Willibrordusweg in Oss voor de bouw van een crematorium. De gemeente had op dat moment net overeenstemming bereikt met uitvaartorganisatie Van Lith aan de Docfalaan voor de bouw van een crematorium achter het Stadsmortuarium. Om de gewenste ruimte te krijgen voor dit plan kocht de gemeente de naaste buurman weg.

Joop van Orsouw (Beter Oss) zat toen nog in de oppositie. Hij was fel tegen de plannen aan de Docfalaan, vooral omdat de gemeente daarin financieel participeerde. Van Orsouw suggereerde dat er sprake was van ongeoorloofde staatssteun. ,,Is dat nog steeds het geval?”, vraagt SP-raadslid Adrie Geerts in schriftelijke vragen aan het college van B en W. ,,Of is de geleverde staatssteun wél geoorloofd? Waarom?”