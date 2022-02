SP Oss oogst klachten over renovatie bij 27 gezinnen in Verzetsheldenbuurt

VIDEO Schade aan huurhuizen na renovatie: scheuren in muren, gaten in wanden en zelfs levensbe­drei­gen­de situaties

OSS - Scheuren in muren, gaten in wanden, lekkages, schimmel, kieren, verkeerd geplaatste ramen, vernielingen aan eigendommen en zelfs levensbedreigende situaties. Bewoners van huurhuizen in de Osse verzetsheldenwijk klagen steen en been over de schade die zij op hebben gelopen als gevolg van de renovatie van hun huurhuizen. Zij hebben een juridisch adviseur ingeschakeld om hun schade, per geval gauw duizenden euro's, op BrabantWonen te verhalen.

