SP Oss pleit voor behoud van natuurlessen op Slabroek: ‘Bos is anders dan kinderboerderij’

Stille getuigen Jan Acket schreef ruim 35 jaar in zijn eentje de regionale krant vol, inclusief pittige commenta­ren

6 april OSS - Honderd jaar geleden kwam de Osse krant in Bossche handen. Uitgever Jan Acket, die de krant in 1884 had gesticht en hem ruim 35 jaar lang had volgeschreven, verkocht zijn ‘Stad Oss’ aan ‘Het Huisgezin’. Veel veranderde er voorlopig niet.