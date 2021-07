SP Oss start meldpunt verkeersoverlast op Maasdijk: ‘Klachten door gemeente niet serieus genomen’

Bernhoven heeft geen last van 'inhaalzor­g', zelfs ruimte om andere ziekenhui­zen te helpen

20 juli UDEN/OSS - Ziekenhuis Bernhoven heeft geen last van zogeheten ‘inhaalzorg’. Waar andere ziekenhuizen als bijeffect van de coronazorg lange wachtlijsten hebben en dit najaar 's avonds en in het weekeinde moeten gaan opereren, is in Bernhoven sprake van zo'n 25 procent minder patiënten op de wachtlijst.