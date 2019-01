SP Oss wil bus van Arriva terug in 't Wild

De dichtstbijzijnde bushalte voor inwoners van ‘t Wild is voortaan in Maren-Kessel. Van daaruit gaat de rit naar het NS-station in Oss. SP-raadslid Jan van Kreij stelt dat de reistijd voor inwoners van 't Wild die naar Den Bosch moeten bijna verdrievoudigd is. ,,In de oude dienstregeling waren inwoners van ‘t Wild in 17 minuten in den Bosch, als men nu in Maren-Kessel weet te komen en van daar verder met het openbaar vervoer naar den Bosch gaat, kost dat minstens 45 minuten.”