SP pleit voor referendum in Overlangel, Neerloon en Keent over nieuw dorpshuis

Volgens Van der Voort moet er nodig een knoop worden doorgehakt in het slepende proces rond een nieuw dorpshuis in Overlangel. Sinds het afbranden van de Petjesbar in de zomer van 2017 zijn verenigingen aangewezen op een tijdelijk paviljoen naast de kerk in Overlangel. De gemeenteraad van Oss heeft een half miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwbouw. Deze zomer gaven tien verenigingen via een klankbordgroep aan dat deze op de plek van het paviljoen zou moeten verrijzen.

Van der Voort heeft begrepen dat er nu toch onenigheid is ontstaan over de locatie. ‘Het gevolg is dat de verhoudingen tussen partijen en inwoners soms op de proef gesteld worden. De SP vindt het belangrijk dat alle inwoners uit NOK, zowel voor- als tegenstanders van diverse locaties, in de gelegenheid gesteld moeten worden om zonder last of ruggenspraak hun stem te laten horen', schrijft Van der Voort.