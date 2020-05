SP start petitie voor meer sociale woningbouw in Oss

Geen sociale huurwoningen in centrumplan Walkwartier, onvoldoende betaalbare huizen in de Oijense Zij Noord en ook in de dorpen worden vooral dure koophuizen gebouwd. Volgens de SP worden afspraken over minimale percentages goedkope huur- en koopwoningen structureel geschonden. Maar de socialisten krijgt elke keer nul op het rekest als er opmerkingen over worden gemaakt in de gemeenteraad.

,,We hebben contact gelegd met BrabantWonen en Mooiland over dit onderwerp", verklaart SP-fractieleider Jan Zoll. ,,Zij bevestigen aan ons dat de gemeente Oss achterblijft in de prestatieafspraken die met de corporaties zijn gemaakt over het aantal sociale huurwoningen dat de afgelopen jaren is en nog wordt gebouwd.” Zoll begrijpt ook wel dat het ondoenlijk is om in elk individueel project aan dertig procent betaalbare woningen te komen. ,,Maar in het totaalplaatje is dat wel de norm. En die wordt dus gewoon niet gehaald.”

Oss-West