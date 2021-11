SP stelt uitreiking kinderlintjes Oss en Bernheze uit

OSS/BERNHEZE - De uitreiking van de SP kinderlintjes in de gemeenten Oss en Bernheze wordt uitgesteld in verband met de coronamaatregelen. De uitreiking in Oss stond gepland op vrijdag 19 november. Een dag later op zaterdag 20 november zouden voor het eerst de lintjes in Bernheze worden uitgereikt.