SP vangt bot met eis meer sociale huurwoningen bij station Oss

UPDATE Veel brand en geknal, maar nauwelijks agressie; drukte in ziekenhui­zen

DEN BOSCH - Drukte voor de brandweer en de ziekenhuizen en veel zwaar knalvuurwerk. Maar van agressie richting hulpverleners op straat was rond de jaarwisseling amper sprake in het midden en noorden van Brabant. ,,Er is ook berusting", zegt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings.

1 januari