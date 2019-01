SP vraagt winkelend publiek Heesch naar gezondheidscentrum Cereslaan

De politieke partij wil graag de mening van inwoners horen omdat het zelf de indruk had dat de locatie, het voormalige pand van de Rabobank aan de Cereslaan, een probleem zou worden voor mensen die moeilijk ter been zijn.

Onder andere huisartsen Van Cruchten, De Zwaan en Van Sonsbeek willen er plaatsnemen. ,,De economische reden snappen we helemaal, want samenzitten is voor de zorgverleners een stuk makkelijker en goedkoper", vertelt Jan Raaimakers, die namens de SP op pad is. De praktijk van dokter Hiemstra gaat naar een ander centrum, in de Gildestraat. ,,Daar horen we minder klachten over."

35 voor, 39 tegen

Op de vrieskoude ochtend spreken de leden van de SP tachtig mensen aan met drie vragen. Bij de eerste vraag checkt de enquêteur of de persoon uit Heesch afkomstig is. Dan krijgt diegene de hoofdvraag voor zijn neus: hoort een gezondheidscentrum aan de rand van Heesch thuis? 39 mensen geven nee als antwoord, 35 mensen vinden het wel een goed idee.

Bij een nee, volgt nog een laatste vraag: wat een mogelijke alternatieve locatie zou kunnen zijn. Er komen interessante en ook niet eerder gehoorde opmerkingen uit, allemaal in het dorpscentrum. Zo noemt men de locatie van de Albert Heijn als optie, omdat de supermarkt graag naar een groter pand wil. Ook cultureel centrum De Pas is een veelgehoord antwoord. ,,Het is jammer dat de gesprekken bij de Pas stuk zijn gelopen", zegt fractievoorzitter Raaimakers. ,,Dat is een half leegstand gebouw, midden in het centrum, dat zich er perfect voor zou kunnen lenen."

Parkeren of de pendelbus