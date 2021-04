SP wil in Bernheze beste hulp voor 14 slachtoffers toeslagenaffaire

Osse bokser krijgt 15 maanden cel voor aftuigen No Surrender-lid

15:28 OSS/BREDA - De 51-jarige eigenaar van een boksschool uit Oss is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is afdoende bewezen dat de Ossenaar samen met anderen een uit de gratie gevallen lid van motorclub No Surrender zwaar heeft mishandeld.