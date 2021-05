SP wil obstakels snel weg van Bosschebaan Heesch

Kleurrijke cirkels op talud naast A50 trekken bekijks; kunstwerk is het startsein van festival Fabriek Magnifique

1 mei SCHIJNDEL - Verschillende fietsers en wandelaars staan zaterdag even stil bij de kleurrijke cirkels die op het talud langs de A50 in Schijndel liggen en vragen zich af wat de kunstzinnige uiting betekent. ‘Het Netwerk’ is het startsein voor de tiende editie van festival Fabriek Magnifique in 2022.