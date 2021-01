SP wil referendum over windmolenpark in Lithse polder

OSS - De plannen voor een groot windpark in de Lithse en Geffense polder zijn zo ingrijpend dat de inwoners zich er via een raadgevend referendum over mogen uitspreken. Dat vindt de SP in Oss. De partij komt donderdag met een motie van deze strekking in de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering wordt een knoop over de Duurzame Polder doorgehakt.