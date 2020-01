Spaaractie met oude foto's van Oss zorgt voor lokale rage

,,We hebben het Stadsarchief al gewaarschuwd. Het zou zomaar eens heel erg druk kunnen worden bij hun ruilmiddagen. Dat ze zich daarop voorbereiden.” Linda de Keijzer geeft het ruiterlijk toe: ze had nooit verwacht dat de spaaractie met historische plaatjes zoveel enthousiasme zou losmaken in Oss. ,,Het is toch iets heel anders dan eerdere acties met voetbal- en hockeyplaatjes. Hiermee bereiken we een andere doelgroep. Maar minstens zo fanatiek. Ik kom regelmatig klanten in onze winkels tegen die normaal ergens anders boodschappen doen.”