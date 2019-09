Spanningen in raad Bernheze door debat over De Pas

Volgens de wethouder is het bewuste rapport niet nieuw. Bovendien is het geen nieuws dat het niet goed gaat met De Pas. Dat is ook één van de redenen dat het bestuur van het gemeenschapshuis vernieuwing zoekt, en wil samengaan met creatief centrum De Eijnderic. Van Moorselaar wil deze zoektocht steunen met de 55.000 euro: ,,Ik wil dat we vooruit kijken met zijn allen, en niet achterom.’’ Hij vroeg de fracties enkel naar het onderzoekskrediet te kijken en niet naar het in het vertrouwelijke rapport geschetste beeld van het verleden.

Ezra Leeger (CDA) wilde zo snel niet door de bocht gaan. Er is al voor 197.000 euro geadviseerd over het toekomstige dorphuis, merkte ze op: ,,En als we daar nu weer 55.000 euro gemeenschapsgeld in steken, wil ik eerst weten in welke put ik dat geld gooi. Kwaliteit van besluitvorming gaat boven snelheid, ik laat me niet onder druk zetten.’’