Speciale avond in Groene Engel over 100 jaar bibliotheek Oss

OSS - Onder de noemer De eeuw van mijn bieb houden Bibliotheek Oss en Stadsarchief Oss op woensdag 16 juni in Groene Engel in Oss een avondvullend programma over 100 jaar Bibliotheek Oss. Samen met een groot aantal gasten wordt gekeken naar het heden, verleden en toekomst van de Osse Bibliotheek. De avond is vanaf 20.00 uur live te zien via het YouTube-kanaal van Bibliotheek Oss.

Hoofdgast is de bekende architect en ontwerper Aat Vos. Zijn missie is van publieke ruimtes een third place te maken, oftewel een toevoeging aan je thuisplek en je werkplek. De derde plek is de plek waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht leeftijd, afkomst of status. Een plek die gratis toegankelijk en bereikbaar is en relevant voor de omgeving. De bibliotheek is een goed voorbeeld van zo’n third place, vindt hij. Met zijn verhaal blikt Aat Vos vooruit op de naderende verhuizing van de bibliotheek naar het nieuwe Warenhuis in het centrum van Oss.

Drie oud-managers blikken terug

Verder is er een historische terugblik op 100 jaar Bibliotheek Oss door Jurgen Pigmans van Stadsarchief Oss. Ook is er een gesprek met drie oud-locatiemanagers van de Bibliotheek: Mari Nelissen, Hans van Duijnhoven en Germa van Hal. Verder is er een column van directeur-bestuurder Gio van Creij, poëzie van Han Jansen en Michel Nierop en is er muziek van het akoestische duo FLERA.

De eeuw van mijn bieb is een verwijzing naar de gelijknamige podcast over het honderdjarige bestaan van de Osse bibliotheek. Van deze podcast zijn inmiddels twee afleveringen verschenen. Het volledige jubileumprogramma is te vinden op de website van Bibliotheek Oss. De uitzending op YouTube is gratis live te volgen en is ook later nog terug te zien.