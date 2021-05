Speciale klas voor nieuwe verpleegkundigen bij Pantein, Dichterbij en GGZ Oost Brabant

OSS - Zorgorganisaties Dichterbij, Pantein en GGZ Oost Brabant werken in de regio Oost-Brabant samen om iets te doen aan de problemen op de arbeidsmarkt in de zorg. Ze zijn gestart met een eigen opleiding.

Er is een tekort aan personeel, te veel zorgmedewerkers knappen af en de zorg wordt juist steeds complexer. De bestuurders van de drie organisaties zochten samen een aanpak om goed gekwalificeerd zorgpersoneel te vinden én te behouden. Daarvoor richtten ze vorig jaar MaasZorgWerkt op. Samen met opleider Oppstap is deze nieuwe organisatie gestart met een speciale driejarige opleiding voor verpleegkundigen niveau 4. Twintig geselecteerde studenten krijgen sinds maandag 3 mei één dag in de week les, voorlopig nog online vanwege corona, en werken daarnaast bij één van de drie zorgorganisaties.

In principe een baangarantie

Zij hebben een arbeidsleerovereenkomst, krijgen betaald voor hun werk en hebben in principe een baangarantie. De klas bestaat uit twaalf zij-instromers, onder wie een bakker, kapper, zwemjuf en timmerman, maar ook uit acht jonge starters op de arbeidsmarkt die al een andere opleiding hebben gehad. Ze doen een jaar ervaring op met het werk in alle drie de zorgorganisaties, zodat ze een gedegen keuze kunnen maken voor het werkveld waarin ze uiteindelijk aan de slag willen. Dichterbij, Pantein en GGZ hebben immers ieder hun eigen expertise: respectievelijk zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Studenten op twintig verschillende locaties

Zeven studenten werken nu ieder op een andere locatie bij Dichterbij, zeven op verschillende locaties bij GGZ en zes verdeeld over locaties van Pantein, in het gebied tussen grofweg Den Bosch en Boxmeer. Na een jaar gaan ze switchen. De organisaties zorgen voor een werkbegeleider en de docenten komen ook regelmatig op locatie.

Het is de eerste stap van MaasZorgWerkt. Projectleider Thessa van Rhee wil het geen pilot noemen. ,,Maar we zijn wel nog aan het experimenteren. De bedoeling is dat over een half jaar of een jaar een tweede of zelfs derde groep start. En we hopen samen nog veel meer mooie ideeën te realiseren. We zijn begonnen met een opleiding voor verpleegkundigen, omdat we die in alle drie de organisaties nodig hebben. Maar er zijn ook andere rollen te bedenken, andere zorgberoepen met een overlap.’’

Meer dan honderd sollicitaties

Wel zit er ook erg veel werk in, erkent zij. ,,De drie zorgorganisaties hebben ieder een eigen cao, om maar wat te noemen. Het vraagt ook veel flexibiliteit van de opleiders. En van de studenten zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en drive. Ze moeten het écht willen en het moet passen bij hun thuissituatie.’’ Op de campagne via sociale media kreeg MaasZorgWerkt meer dan honderd reacties. Met zestig personen is een gesprek gevoerd. Op basis daarvan en na een assessment is de eerste klas samengesteld.

Van Rhee: ,,Dat we de mensen laten rouleren tussen de organisaties, maakt het zo bijzonder. Overstappers weten vaak wel dat ze iets in de zorg willen doen, maar niet precies in welk werkveld. Bij ons kunnen ze dat ervaren.’’