Speciale muziekschool voor popartiesten in de dop start vestiging in Oss

De nieuwe muziekschool strijkt neer in het onderkomen van het Popkollektief Regio Oss, dat aan de Landweerstraat-Zuid repetitieruimtes verhuurt aan bandjes en muzikanten. Het concept van Music'scool bestaat al twintig jaar en heeft daarmee volgens initiatiefnemer Patrick Verhoeven zijn bestaansrecht wel bewezen. De school heeft vestigingen in Den Bosch, Waalwijk, Oosterhout, Tilburg en Nieuwendijk.

De Music’scool krijgt in tegenstelling tot de Muzelinck geen subsidie van de gemeente. ,,We houden onze eigen broek op en daar zijn we best trots op”, aldus Verhoeven. ,,Wij zien onszelf ook niet als concurrent van gesubsidieerde instellingen als de Muzelinck. Bij ons kun je geen trompet, harp of ander klassiek muziekinstrument leren bespelen. Wij richten ons helemaal op gitaar, drumstel en toetsen. En hoewel onze docenten allemaal afgestudeerd zijn, geven we ook geen theorielessen.”