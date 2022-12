Speciale snelheidsmeter beloont goed rijgedrag op Het Woud tussen Geffen en Oss

Omwonenden van Het Woud, de doorgaande weg tussen Oss en Geffen, klagen al jaren dat het verkeer veel te hard rijdt. Al in juni diende Oss daarom het verzoek in voor een flitspaal langs de weg, zoals voorgesteld door de actiegroep Fout in ‘t Woud. ,,De hardrijders veroorzaken geluidsoverlast en onveiligheid bij het oversteken. Dit geeft ons stress”, zo legde Robert Romp van de actiegroep eerder uit.

In afwachting van een reactie van het Openbaar Ministerie komt Oss nu met de zogeheten snelheidsmeterspaarpot. Die beboet geen hardrijders, maar beloont juist goed rijgedrag. Elke weggebruiker die zich aan de snelheidslimiet houdt, brengt automatisch geld in de pot. Het bedrag is direct zichtbaar op een bord dat langs de weg wordt geplaatst.

In 2018 werd zo'n meter voor het eerst ingezet in Helmond. Na de komst van snelheidsmeter daalde het aantal hardrijders van 64 procent naar 42 procent. Daarna werd hij nog ingezet in onder meer Lith, Vorstenbosch en Eerde.

De meter in Oss wordt komende maandag geplaatst en blijft daarna tot en met 9 januari, de eerste maandag na de kerstvakantie, staan. De opbrengst gaat naar de Heksje Route. Dat is een educatieve wandelroute voor kinderen in de Geffense Bosjes, vlakbij Het Woud. Deze zomer wonnen de mensen achter de route, die in mei 2021 van start ging, de prijs voor leukste buurtiniatief van Nederland.