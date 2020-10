Spekkoek als laatste avondmaal: ‘Het moet maar even’

Met de benen buiten was het allang niet meer door het coronavirus, maar ook op deze afscheidsavond in de horeca is het niet opvallend druk. ,,Als ik zo naar buiten kijk, zijn er wel wat meer mensen op de been'', zegt een ober van De nieuwe wereld (DNW) in Oss aan het begin van de avond via de telefoon. ,,Wij hebben iets meer reserveringen, maar niet zodanig dat we mensen moeten weigeren.''

Eet je bord leeg

Verder is het natuurlijk ook maar een doodgewone woensdagavond. Hoewel het best had gekund. Bij de vorige sluiting was de boodschap nog net niet 'eet je bord leeg, want over een paar uur gaat de boel op slot', nu was er iets meer tijd. ,,Toen kwam het heel onverwacht'', zegt Lonneke Toonen vanachter de bar van Café Hei en Ikke 2.0. ,,Nu hadden mensen nog de tijd om eventueel ergens te gaan eten of een borrel te pakken.'' Aan haar bar zit zo'n tien gasten, een aantal personeelsleden drinkt een afscheidsbiertje en twee mannen spelen een potje dart. ,,Het laatste avondmaal!'', vaste bezoeker Jeroen Appelhof heft zijn glas en krijgt bijval van zijn buren aan de toog. Jammer vinden ze het, zeker. Maar ja, 'het moet maar even, hè?'.

22.00 uur sluiten was voor Lollipop al lachertje

Verderop in de Kerkstraat staat de deur van café Lollipop wijd open, aan de bar een man of vijf. Eigenaar Amber Doomernik bedient haar gasten vrolijk, maar is er ook gelaten onder. ,,Weet je, die sluitingstijd van tien uur was voor ons al een lachertje. Om tien uur 's avonds begint het net. En dat is nog vroeg voor Lollipopbegrippen.''

Haar gasten proosten ook op het 'laatste avondmaal', we lijken ineens behoorlijk katholiek met z'n allen. Misschien door de uitzonderingspositie van kerkdiensten? In De nieuwe wereld zitten Jelle en Sanne Snellen aan een glaasje port terwijl ober Simone de Graaf het toetje serveert: spekkoek voor Jelle en Lava Cake voor Sanne. ,,We zouden eigenlijk aanstaande zaterdag uit eten gaan'', vertelt Sanne. ,,Maar ja, dat ging niet meer. Dus hebben we het verzet naar vandaag. We hebben niks te vieren ofzo, we gaan gewoon graag uit eten.''

De muziek stopt

Jelle valt haar bij: ,,Niet meer sporten en niet meer uit eten, dat vind ik wel het ergst van de huidige maatregelen. Maar de sluiting biedt wel meer duidelijkheid dan halve maatregelen.''

Om half tien kondigt De Graaf de laatste ronde aan. Een kwartier later worden de rekeningen op tafels gelegd en niet lang daarna stopt de muziek. De overbleven gasten kijken elkaar wat meewarig aan en staan dan vrijwel tegelijk op. Het is 22.00 uur. De horeca is weer dicht.