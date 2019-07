Spervuur aan vragen over Heesch West

Uiteindelijk moest wethouder Rien Wijdeven de zaal tot iets meer rust manen. Want de ambtenaren die in het Heesche dorpscentrum De Pas presentaties verzorgden over Heesch West, kwamen steeds minder toe aan uitleg geven. De antwoorden die zij gaven op vragen, werden soms amper gehoord of zelfs weggehoond.

De circa honderd aanwezigen waren voornamelijk (toekomstige) omwonenden van Heesch West. Mensen uit Heesch, Vinkel en Geffen die direct in hun woongenot aangetast gaan worden door het bedrijventerrein. Zij leken de eerste verbazing over de plannen voorbij en stelden in De Pas gerichte, inhoudelijke vragen over de verrichte onderzoeken en studies.

Impact van de plannen

Wethouder Wijdeven begreep dat de antwoorden vaak niet bevielen. ,,Wij zijn ons terdege bewust van de impact van de plannen op de omgeving’’, sprak hij. ,,Ik hoor heel goed wat hier wordt gezegd, welke zorgen u hebt.’’

Die zorgen betreffen vooral de geplande windmolens, de mogelijke komst van zware industrie (‘categorie vijf’) en het extra verkeer. Van de windmolens werd zoals ook elders in het land het rendement en dus het nut betwist. Voor de toenemende verkeersdruk op wegen werden de rekenmodellen niet geloofd.

Quote Bernheze is in 1994 gevormd als groene long, nu wordt het een zwarte long.

Omwonenden stelden nog maar eens dat ze wel al lang wisten dat er ooit een bedrijventerrein zou komen in het gebied tussen Vinkel en Heesch, maar dat ze nooit bevroed hadden hoe erg dat zou kunnen zijn. Een vrouw: ,,De gemeente Bernheze is in 1994 gevormd als groene long van de regio, nu wordt het een zwarte long.’’