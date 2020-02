Spoedoverleg over storten afval in plas bij Lith, Tweede Kamer roept minister ter verantwoording

Rijkswaterstaat heeft inmiddels op internet een verklaring naar buiten gebracht waarin wordt verwezen naar tweeonderzoeksrapporten waaruit zou blijken dat het granuliet veilig kan worden gestort om de plas te verondiepen. Maar momenteel is een spoedoverleg gaande voor een nadere reactie, zo meldt een woordvoerder.



Ondertussen is ook in de Tweede Kamer al gereageerd op de kwestie. Er is gevraagd om een Kamerbrief met uitleg. ,,En die willen we voor 20 februari hebben, want dan is er een overleg met de minister waarin we het er over willen gaan hebben‘’, stelt Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA). ,,We willen eerst alle informatie boven water halen.’’