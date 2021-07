Spoedzoekers zijn ook maar gewoon mensen, weten ze in Den Bosch: ‘Waar zijn ze in Oss bang voor?’

Jumbo mag sport­school in, gemeente keurt uitbrei­ding in Heesch goed

26 juni HEESCH - De gemeente Bernheze werkt mee aan uitbreiding van de Jumbo in Heesch in de naastgelegen sportschool. Daar wil de super een groter magazijn creëren. De bevoorrading blijft dan zoals nu via de Schoonstraat gaan.