‘Spoken word’ in Oss: ritmische woordenwaterval met handige taaltrucjes

Cultuur in de regioOSS - Het Brabants Dagblad belicht in deze rubriek bijzondere culturele zaken. Vandaag het Poëzie Podium Oss voor dichters van het spoken word-genre.

Schrijven acht ze persoonlijk 'net zo essentieel als ademhalen'. En die dichterlijke ademstoten wil ze vanavond, tijdens de jubileumavond van het tienjarige Poëzie Podium Oss, in de vorm van het 'spoken word' graag delen met een - ‘liefst bomvol’ - K26.

Poëtisch hart

De 20-jarige Iris Besseling uit Oss, studente literatuurwetenschappen in Utrecht die zichzelf een schrijfster met een poëtisch hart noemt, treedt meer dan regelmatig her en der in den lande op. Niet eerder vulde ze haar avonddeel met het ritmisch gereciteerde spoken word.

Quote Ik sta er dus niet als een grijze muis wat te mompelen. Iris Besseling

,,Ik sta er dus niet als een grijze muis wat te mompelen, want daarvoor heb ik inmiddels genoeg opgetreden, maar dichtkunst als pure show ligt wat minder dicht bij mij. Voor mij is het spoken word een woordenwaterval waarbij de dichter handige taaltrucjes toepast. Spannend om te doen? Ja, eerlijk gezegd wel, maar tegelijk een uitdaging. Waarbij ik direct opmerk dat de poëzieliefhebbers in K26 van mij geen rap moeten verwachten. Van dat genre, dat misschien wel de meest moderne vorm van spoken word is, ben ik niet zo'n fan, terwijl die gasten natuurlijk wel weer woordkunstenaars zijn", stelt Iris en verklapt alvast de laatste zin van haar voordracht - 'Je arm om me heen en mijn hoofd vindt rust' - als poëtische cliffhanger.

Raamgedichten

Volgens Beppie Lotterman (66), voorzitter van de stichting Poëzie Podium Oss, is de feestelijke avond, die als thema 'Vier de vrijheid' meegekregen heeft, bijzonder omdat er voor het eerst in het bestaan dichters van buiten de eigen kring optreden.

,,Zowel Iris als Michel Nierop heeft bevriende vertolkers van het spoken word uitgenodigd. Tijdens alle eerdere open podia, tweemaal per jaar, traden er tot dusverre regionale dichters op met eigen werk. Maar die avonden zijn niet het enige wat we als stichting doen. We geven Oss haar stadsdichter met daarbij ook de twee jeugd-stadsdichters Emma en Julia Simonse. We hebben inmiddels zeven publicaties - dichtbundels dus - op onze naam staan en we mochten al driemaal de Jos Steegstra Poëzieprijs uitreiken. Verder hingen we de voorbije jaren al dertig raamgedichten in de binnenstad op en draaien we nu het project 'Leegte Dichten', waarbij onze leden hun poëzie-uitingen in etalages van lege winkelpanden mogen ophangen. Dat zijn er inmiddels zes en er volgen er nog twaalf. Ook in Museum Jan Cunen hangen momenteel gedichten van onze leden; meer regulier werk binnen hetzelfde vrijheidsthema.”

Quote Als puber schreef ik al wel liedtekst­jes, in een krom soort steenkolen­en­gels. Michel Nierop

Spanning

Waar Iris Besseling al op jonge leeftijd haar gemoed in gedichtjes goot, daarmee zelfs een kinderlintje in de wacht sleepte en ook in de prijzen viel bij de voormalige taalwedstrijd WOORD , blijkt haar Osse collega-poëet Michel Nierop (38) pas veel later met poëzie te zijn begonnen. Ook Michel treedt op tijdens de spoken word-avond. ,,Als puber schreef ik al wel liedtekstjes, in een krom soort steenkolenengels. Nadat ik me vanaf mijn 32e meer en meer ben gaan toeleggen op Nederlandstalige gedichten, duurde het toch nog tot mijn 36e voordat ik ook echt op poëziepodia durfde te gaan staan. Nee, ik deed nog nooit iets op het gebied van het spoken word. Niet alleen dát levert spanning vooraf op, ook het idee dat er veel meer poëzieliefhebbers dan anders in K26 zullen zitten, is een interessant gegeven.”