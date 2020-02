Spoor van vernielde autospiegels in Oss

Landerd maakt drie nieuwe uitlaatge­bie­den voor honden in de Maashorst

27 februari LANDERD - Hondenbezitters krijgen er in het Landerdse deel van de Maashorst drie uitlaatplekken bij waar hun trouwe viervoeter los mag rondlopen. De losloopgebieden liggen aan de Udensedreef in Schaijk en aan de Bosweg en Straatsven in Zeeland. Parkeren kan bij ‘charme-camping’ Hartje Groen, bij de Heische Tip en aan de Bosweg.