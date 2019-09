Spoordrama Oss raakt ook andere school: ‘Bijna dertig leerlingen zagen ongeluk gebeuren’

Vlak voor het ongeluk zet de bestuurster van de Stint een broertje en zusje af op de school. Daarna rijdt ze met de vijf overgebleven kinderen in de elektrische bolderkar door naar de Korenaer, waar ze nooit aankomen. ,,Op het moment dat we de trein heel hard horen toeteren gevolgd door een harde klap, weten we: er is iets mis. We denken eerst dat er iemand is gesprongen, dat gebeurt hier helaas vaker. Het team is naar buiten gerend, heeft alle kinderen van het schoolplein naar binnen gehaald. We krijgen in de gaten dat het groter is en ik ga met onze intern begeleider naar het spoor”, zegt Basart.