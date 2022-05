Sporters happen stof nu sloop in De Eeght gestart is

Zangeres Pearl viert gouden jubileum, van leading lady Lukano’s tot One Women Band en zangcoach

ERP/REEK - Ze was er al heel vroeg bij. Als 4-jarig meisje zong Lisethe Lukassen in 1971 al mee met haar drie oudere broers. Nu, ruim 50 jaar later zingt ze als zangeres Pearl nog steeds. Het is haar levenswerk, al is haar repertoire in die 50 jaar behoorlijk veranderd. Met de tijd meegegaan, zegt de in Erp wonende zangeres.

7 mei