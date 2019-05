Sportief talent met nieuwe lever

'Heel bij' was hij met zijn 'nieuwe buik'. ,,En blauw is ook nog eens mijn lievelingskleur." Sieb Stiemer was pas drie jaar oud toen hij een levertransplantatie onderging. Dat hij het in de dagen na de operatie had over een 'nieuwe buik', is niet vreemd wanneer je bedenkt dat zijn eigen lever door vochtophoping en levercirrose al ruim een kilo woog.