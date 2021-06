Sportpark De Rusheuvel zet haar deuren open voor sporters met beperking: ‘bij alle sporten G-teams’

Conclusie Kloostervi­sie: vier kloosters in de gemeente Oss hebben extra aandacht nodig

3 juni OSS De meeste kloosters in de gemeente Oss hebben inmiddels een andere bestemming gekregen. Voor enkele kloosters wordt extra aandacht gevraagd. Met name voor de leegstaande kloosters in Berghem en Haren en de twee nog levende kloosters in Megen, het Franciscanenklooster en het Clarissenklooster. Dat staat in de Kloostervisie die de gemeente Oss heeft laten opstellen.