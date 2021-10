Spraakmakende debutanten kunnen TOP Oss niet trakteren op overwinning: ‘De koppies gaan dan wel hangen’

Net als september werd ook de maand oktober zonder winstpartij afgesloten door TOP Oss. Assistent-trainer Marcel van der Sloot is een man die wars is van ‘zweverig gedoe’, maar hij is zich terdege bewust van de psychologische impact die zoiets maken kan. ,,Een overwinning geeft je een boost voor een komende periode, en die hebben we ook nodig”, weet hij. Van der Sloot is nog altijd topscoorder aller tijden van de Ossenaren; zijn portret in het trappenhuis van het stadion getuigt er nog altijd van. Op zaterdagavond voegde hij noodgedwongen ook de titel van hoofdtrainer aan zijn Osse CV toe. Coach Bob Peeters zat immers ziek thuis.