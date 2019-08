Sprinter van Oss naar Den Bosch is drukste van het land: NS komt deze winter met langere treinen

Een zitplaats? Vergeet het maar. Forenzen die in de vroege ochtend in Oss op de trein stappen richting Den Bosch moeten blij zijn als ze überhaupt nog mee kunnen. De sprinter die om 07.43 uur vertrekt vanuit Oss is namelijk de allerdrukste trein van Nederland. Die van 08.13 uur staat ook in de top vijftien. In de maand september, waarin studenten vol goede moed beginnen aan een nieuw schooljaar, is die drukte het best voelbaar. Voor veel van hen is Den Bosch-Oost de eindbestemming.