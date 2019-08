Sprookjes komen tot leven tijdens het Elzeneindfestijn in Oss

Hoewel de weersverwachtingen ‘s ochtends nog een kletsnatte dag aankondigden, piept er om 12.00 uur toch een waterig zonnetje tussen de wolken door. ,,Het was wel even spannend”, lacht Marianne Iding (62), bestuurslid van speeltuin De Elckerlyc, als ze bezoekers welkom heet op het festijn. ,,Maar of het nou regent of de zon schijnt, kinderen vermaken zich altijd en kunnen ook op overdekte plaatsen spelen door de tenten die we hebben opgezet.”

Samen met zo’n honderdvijftig vrijwilligers heeft Iding de speeltuin en aangrenzende boerderij omgetoverd in een waar sprookjesparadijs met sprookjesachtige muziek, prinsessen die met iedereen op de foto gaan en workshops waar je leert om onder andere je eigen heksenlava te maken. ,,Het is echt een festijn voor jong en oud”, vertelt Mirelle Gisberts (39,) die samen met haar driejarige dochtertje Tess en goede vriendinnen naar het festijn is gekomen. Ze kijken toe hoe Tess een zwaardgevecht aangaat met een van de ridders die er al snel een komische act van maakt, met gekke sprongen en achtervolgingen. ,,Sprookjes zijn eigenlijk altijd wel goed bij ons. Mijn dochter is er helemaal dol op.” De driejarige wint haar zwaarsgevecht en glimlacht trots naar haar moeder. ,,Ik vind het heel leuk.”

Assepoester

Op steenworp afstand gaat Cindy Kocken (41) samen met haar vierjarige dochtertje Veda, op zoek naar hun volgende activiteit. ,,We zijn al vaker op dit festijn geweest en het is altijd gezellig. Echt een leuk sprookjesfestijn.” De vierjarige Veda, die voor het festijn speciaal verkleed is in een Assepoester tutu heeft het naar haar zin. ,,Vooral het bellenblazen en alle prinsessen vind ik erg leuk”, glimlacht ze.

Het festijn duurt nog tot 16.00 uur.